В Свердловской области объявили экстренное предупреждение из-за сильного гололеда

Пешеходам рекомендуется надевать обувь на плоской, нескользящей подошве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области объявили экстренное предупреждение на 3 ноября из-за сильного гололеда.

- Местами в Свердловской области ожидаются сильные гололедные явления (гололед, сложное отложение, отложение мокрого снега на проводах), на дорогах гололедица, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели просят жителей быть осторожными и внимательными. Так, автовладельцам рекомендуется максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, а также неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения.

Пешеходам рекомендуется надевать обувь на плоской, нескользящей подошве и держать руки свободными для удержания равновесия. Кроме того необходимо передвигаться с максимальной осторожностью, особенно при переходе дороги.

И, конечно, в МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.