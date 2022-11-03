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НовостиОбщество3 ноября 2022 2:31

В Свердловской области объявили экстренное предупреждение из-за сильного гололеда

Спасатели просят жителей быть осторожными и внимательными
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Пешеходам рекомендуется надевать обувь на плоской, нескользящей подошве

Пешеходам рекомендуется надевать обувь на плоской, нескользящей подошве

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области объявили экстренное предупреждение на 3 ноября из-за сильного гололеда.

- Местами в Свердловской области ожидаются сильные гололедные явления (гололед, сложное отложение, отложение мокрого снега на проводах), на дорогах гололедица, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели просят жителей быть осторожными и внимательными. Так, автовладельцам рекомендуется максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, а также неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения.

Пешеходам рекомендуется надевать обувь на плоской, нескользящей подошве и держать руки свободными для удержания равновесия. Кроме того необходимо передвигаться с максимальной осторожностью, особенно при переходе дороги.

И, конечно, в МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.