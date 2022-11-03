Прощание с ним состоится 5 ноября. Фото: пресс-служба администрации Серовского городского округа

Во время специальной операции на Украине погиб 31-летний житель Серова Андрей Чукин. Известно, что у солдата осталась супруга и двое маленьких детей. Мужчина закончил местную школу № 14, а позже поступил в «Серовский политехнический техникум», чтобы получить специальность «слесарь по ремонту автомобилей».

- Андрей Чукин учился хорошо. Увлекался моделированием копий самолетов в клубе «Квант», участвовал в Первенстве области и Чемпионате России, где занимал призовые места. Родным и близким мы выражаем глубочайшие соболезнования. Прощание с ним состоится 5 ноября, - сообщили в пресс-службе администрации Серовского городского округа.

Ранее стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб 19-летний уралец Егор Загайнов, который служил по контракту. В администрации Серовского городского округа рассказали, что молодой человек родился в 2003 году и окончил девять классов местной школы № 22.