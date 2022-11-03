В Екатеринбург завезли поддельное сливочное масло

Предприниматель расторгла контракт с поставщиком Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Свердловскую область в октябре завезли 222 килограмма поддельного сливочного масла неизвестного происхождения. Выявили это сотрудники Россельхознадзора во время мониторинга ФГИС «Меркурий» [прим.ред: система для электронной сертификации поднадзорных госветнадзору грузов].

Поставило масло в столицу Урала ООО «Галеон» из Новосибирской области. Оно было сделано сделанное в организациях «Кладис» из Ярославской области и «Катенька» из Кемеровской области. Обе организации были признаны фантомными и исключены из информационной системы «Цербер». Индивидуальный предприниматель тем временем уже получил сливочное масло и развез его по магазинам.

- Должностными лицами Управления направлены информационные письма о поступлении и необходимости изъять из оборота продукцию неизвестного происхождения ИП Савватеевой Е.А., которая была отправлена в различные организации Свердловской области на реализацию, - рассказали в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

Предприниматель сообщила ведомству, что продукция изъята, а с поставщиком расторгнут контракт.

Информация для принятия мер направлена также в управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому АО и по Республике Башкортостан.