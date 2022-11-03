Куйвашев назначил четырех новых министров в Свердловской области

Куйвашев утвердил главу министерства природных ресурсов и экологии - Дениса Мамонтова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил четырех новых министров. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- На должность заместителя губернатора — министра по управлению государственным имуществом Свердловской области назначен Алексей Кузнецов, - говорится в сообщении.

Он начал службу в правительстве в 2021 году. Тогда Кузнецов был заместителем министра природных ресурсов и экологии. Затем он возглавил это ведомство.

Министром финансов переназначен Александр Старков. Он занимал пост заместителя главы этого ведомства с 2011 года. А в декабре 2020 года его назначили министром.

Также Куйвашев утвердил главу министерства природных ресурсов и экологии. На пост назначен Денис Мамонтов. Он с 2020 года занимал должность министра экономики и территориального развития.

Леонида Рапопорта переназначили министром физической культуры и спорта. Он работает в свердловском правительстве с 2009 года.

Ранее на выборах губернатора Свердловской области выиграл Евгений Куйвашев. Он набрал 65,78% голосов. 18 сентября исполнилось ровно пять лет с того момента, как Куйвашев во второй раз вступил в должность главы региона. 19 сентября прошла инаугурация для вступления в третий срок.