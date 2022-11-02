В Екатеринбурге в столкновении иномарок серьезно пострадали два человека

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в столкновении двух иномарок под аэропортом «Кольцово» серьезно пострадали два человека. Авария произошла поздним вечером 2 ноября на Арамильском тракте. Известно, что водитель Mazda Demio выехал на встречную полосу и врезался в Geely Emgrand.

- В столкновении пострадал водитель Geely, его доставили в больницу № 36 с диагнозом: перелом шейного отдела позвоночника, ушиб грудной клетки. Также водитель Mazda получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга и перелом левого надколенника, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД.

Кроме того, авария стала причиной серьезной пробки. Напомним, в поселке Верхняя Синячиха пьяный водитель отечественной легковушки сбил насмерть двух пешеходов и сбежал с места аварии. Трагедия произошла днем 2 ноября на улице Заводской.