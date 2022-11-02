В Верхней Пышме в подвале дома поселилась лиса

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В Верхней Пышме в подвале одного из многоквартирных домов поселилась лиса. По словам местных жителей, к людям она не подходит, но многие все же опасаются дикого животного. Но есть и те, кто подкармливает лису. Так, один из местных жителей в группе «ВКонтакте» «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» написал, что угощал рыжую курицей.

Напомним, что в Свердловской области за 8 месяцев 2022 года от укусов животными пострадало 6 105 человек, в том числе 125 человек покусали дикие животные. При этом прямому риску инфицирования вирусом бешенства подверглось 14 свердловчан. Все пострадавшие были взяты под медицинское наблюдение. Им проведен курс профилактических прививок.

Также с начала года, по данным Роспотребнадзора, в нашем регионе зарегистрировано 16 случаев бешенства среди животных, из них 14 - дикие. В том числе бешенство было диагностировано у лисы, енотовидной собаки и барсука.