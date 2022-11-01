Жители Екатеринбурга заметили, что акция при оплате проезда картами «Уралочка» и «Мир» не работает

Акция стартовала 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга заметили, что акция по оплате проезда картами «Уралочка» и «Мир» не работает. По их словам, с них списывается полная стоимость проезда - 32 рубля, хотя должно на 10 рублей меньше.

- 22 рубля выходит, только если я оплачиваю проезд на терминале, который находится у кондуктора. Выходит, скидку дали, но есть куча оговорок? - рассказала E1.RU екатеринбурженка.

В компании «И-Сеть», которая принимает безналичные платежи в общественном транспорте изданию сообщили, что скидка при оплате проезда картами «Уралочка» и «Мир» предоставляется и тем пассажирам, кто оплачивает проезд через валидатор и тем, кто через терминал у кондуктора. Также там объяснили, что в билете при этом все равно отображается полная сумма - 32 рубля, а узнать сумму, списанную с карты, можно в приложении банка.

Напомним, акция стартовала 1 сентября и будет действовать до 31 декабря 2022 года.