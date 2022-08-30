В Свердловской области на 10 рублей подешевеет проезд, но не для всех

Со скидкой можно будет ездить в общественном транспорте до конца года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на 10 рублей подешевеет проезд по картам «Уралочка» и «Мир». Акция стартует 1 сентября и будет действовать только четыре месяца и завершится 31 декабря 2022 года.

- Акция распространяется на оплату проезда в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах Екатеринбурга и в ряде маршрутов городов Свердловской области: Среднеуральска, Верхней Пышмы, Ревды, Сысерти, посёлка городского типа Шаля, Березовского, Краснотурьинска, Первоуральска и Нижнего Тагила, - рассказали в департаменте информполитики региона.

Отметим, что проект «Единая социальная карта» стартовал в Свердловской области в ноябре 2018 года. Соответствующий указ был подписан губернатором Евгением Куйвашевым. Оформить «Уралочку» можно в 800 пунктах. Это занимает не более 15 минут.