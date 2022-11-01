Уровень заболеваемости ОРВИ в Свердловской области продолжает снижаться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге и Свердловской области в последнюю неделю октября 2022 года снизилась заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРВИ). Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказала заместитель министра здравоохранения региона Екатерина Ютяева.

- В эту неделю по сравнению с предыдущей в Свердловской области снизилась заболеваемость ОРВИ на 1,8%. Стали меньше болеть школьники. Сейчас они находятся на каникулах, поэтому мы ожидаем дальнейшее снижение уровня заболеваемости.

Екатерина Ютяева посоветовала соблюдать ряд несложных мер: находясь в общественных местах, надевать маски, избегать частого посещения общественных мест.

Отметим, что заболеваемость коронавирусом в Свердловской области во второй половине октября также снизилась.

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