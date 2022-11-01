В случае появления симптомов коронавируса лучше обратиться к врачу Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус почти ушел из новостной повестки, между тем, в Екатеринбурге и Свердловской области продолжают страдать от этого коварного вируса. Ежедневная статистика на Среднем Урале пополняется несколькими сотнями новых случаев.

При этом больницы фиксируют временный спад, так как еще две недели назад заболевших коронавирусом в Екатеринбурге было больше 1000 каждый день. Заболевание накатывает волнами, а потому отказываться от лечения инфекции не стоит.

«КП-Екатеринбург» разбиралась, что делать, если вы заболели коронавирусом в Екатеринбурге и Свердловской области.

СИМПТОМЫ КОРОНАВИРУСА 2022

- слабость;

- повышение температуры;

- сухой кашель;

- боль в горле;

- отсутствие обоняния;

- головная боль;

- затрудненное дыхание;

- тяжесть в грудной клетке;

- боли в мышцах;

- боли в животе;

- тошнота, рвота

Если вы испытываете симптомы ОРВИ или кишечной инфекции, а также кашель и затрудненное дыхание, то нужно перестраховаться и обратиться к врачу. Особенно если вы относитесь к группам риска, то есть больны сахарным диабетом, онкологией, хроническими болезнями легких или сердечно-сосудистыми заболеваниями, либо же вы беременны.

Свердловские медики настаивают на том, что при повышенной температуре тела и признаках ОРВИ нужно вызвать дежурного врача на дом, чтобы вовремя выявить коронавирус и избежать его дальнейшего распространения.

Как убедиться, что заболел коронавирусом в Екатеринбурге и Свердловской области:

1. Попросить родственников купить экспресс-тест методом ПЦР в аптеке

2. В клинике можно сдать кровь на антитела к COVID-19 или пройти ПЦР-тестирование

3. Бесплатно можно сдать ПЦР-тест, вызвав врача на дом

Одна из мер профилактики - прививка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что делать, если заболел коронавирусом в Екатеринбурге и Свердловской области:

1. Вызовите врача на дом из поликлиники, к которой вы прикреплены. Сообщите, что у вас есть симптомы новой коронавирусной инфекции

2. Пройдите экспресс-тестирование на ковид, провести процедуру может дежурный врач, который осмотрит вас на дому

3. Если по тесту коронавирусом вы не больны, но у вас есть симптомы ОРВИ, то вам могут оформить больничный. Как правило, его оформляют на семь дней

4. Если тест показал положительный результат, врач выпишет необходимые медицинские препараты

5. При ухудшении состояния вы можете вызвать врача на дом повторно или же вызвать скорую помощь. Заболевшие коронавирусом в Екатеринбурге на сегодня в некоторых случаях госпитализируются: если у человека есть серьезные хронические заболеваниями или тяжелое течение COVID-19.

Напоминаем, что после выздоровления уральцы имеют право пройти углубленную диспансеризацию. Ее российские врачи ввели для того, чтобы тщательно проанализировать последствия новой коронавирусной инфекции в стране. Медики проверят, как работают легкие и сердце, есть ли признаки воспаления в организме и дефициты витаминов и минералов.

Спустя полгода после выздоровления не забывайте поставить прививку от коронавируса. Даже если вы заболеете инфекцией повторно в дальнейшем, болезнь будет протекать легко или вовсе без симптомов.

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