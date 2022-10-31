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НовостиОбщество31 октября 2022 17:13

Клава Кока создала собственную линейку косметики

Товары уральской певицы будут продаваться в масс-маркете
Дарья ЧИПУРИНА
В косметическую линейку вошли средства для ухода за волосами, телом и лицом

В косметическую линейку вошли средства для ухода за волосами, телом и лицом

Фото: Даниил ОПАРИН

Певица Клава Кока воплотила свою мечту в жизнь и создала собственную линейку косметики. Коллекция разрабатывалась под контролем уральской звезды совместно с брендом Organic Kitchen. Всю коллекцию можно увидеть на полках магазина «Магнит Комметик» по всей России.

- Формулы из натуральных компонентов, текстуры, ароматы, упаковка, названия - все создавалось под моим контролем и стало воплощением моих идей, - поделилась в своих социальных сетях Клава Кока.

В косметическую линейку вошли средства для ухода за волосами, телом и лицом, а также декоративная косметика с блестками. Певица утверждает, что созданной коллекцией пользуется сама. Линейка оформлена в розово-фиолетовых тонах, на флаконах изображена сама звезда.

В середине октября мы писали о проверке СК в отношении Клавы Коки. Следственный комитет проверял певицу после ее выступления напротив храма во Владивостоке.