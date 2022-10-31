В Екатеринбурге строят больше жилья, чем продают

С июля объемы новых проектов девелоперов начали превышать 300 тысяч квадратных метров в месяц Фото: Алексей БУЛАТОВ

С мая по сентябрь 2022 года мэрия Екатеринбурга выдала девелоперам разрешения на строительство 1,43 миллиона квадратных метров жилья. Однако на такие площади не хватает покупателей, а предложение почти каждый месяц обновляет рекорд, сообщает 66.RU.

С июля объемы новых проектов девелоперов начали превышать 300 тысяч квадратных метров в месяц. Глава аналитической службы Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков объяснил, что проекты, которые в последние месяцы вышли на стадию строительства, стартовали давно. По его словам, застройщики потратили на них усилия и денег, поэтому были не готовы остановить.

- В этом году, думаю, мы достигнем новой максимальной отметки объема предложения и пройдем пик. В октябре-ноябре, вероятно, застройщики еще будут выводить на рынок новые проекты, - заявил Хорьков.

Аналитик отметил, что в декабре число новых проектов снизится.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на фоне частичной мобилизации упал спрос на квартиры в новостройках. До 20-х чисел сентября этот сектор демонстрировал восстановительный рост спроса.