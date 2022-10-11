В Екатеринбурге на фоне мобилизации упал спрос на квартиры в новостройках

В сентябре 2022 года было заключено порядка 1,7 тысяч договоров долевого участия в строительстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на фоне частичной мобилизации упал спрос на квартиры в новостройках. Об этом рассказал в своем telegram-канале начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков. Он опирался на данные платформы bnMAP.pro.

- До 20-х чисел сентября сектор новостроек продолжал демонстрировать восстановительный рост спроса. Но в настоящий момент рынок вновь поставлен «на паузу», - заявил эксперт.

Хорьков отметил, что в сентябре 2022 года было заключено порядка 1,7 тысяч договоров долевого участия в строительстве. В том же месяце 2021 года показатель был равен 1,9 тысячи. Однако показатель в сентябре 2022 года выше, чем в августе.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в октябре средняя стоимость квартир в новостройках снизилась на 2,4% в сравнении с цифрами сентября. Сейчас стоимость одного квадратного метра на первичном рынке составляет 118,4 тысячи рублей.