За месяц цена квартир в новостройках Екатеринбурга снизилась на 2,4%

Спрос на жилье в новостройках в сентябре вырос на 10% в сравнении с августом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в октябре средняя стоимость квартир в новостройках снизилась на 2,4% в сравнении с цифрами сентября. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

Сейчас стоимость одного квадратного метра в новостройке Екатеринбурга составляет 118,4 тысячи рублей. В сентябре цена составляла 121,3 тысячи рублей. А в сентябре 2021 года квадратный метр стоил 104,6 тысячи рублей.

По данным руководителя первичного направления «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, в сентябре по России спрос на квартиры в новостройках в сравнении с августом вырос на 3,2%. При этом в Екатеринбурге динамика составила 10%.

Ранее стало известно, что вторичная недвижимость на окраинах Екатеринбурга начала расти в цене. С января по август 2022 года квадратный метр в таких квартирах подскочил на 17,4%. Эксперты объяснили, что покупательская способность имеет свои переделы: раз там дешевле, то люди стали покупать квартиры вдали от центра города. Поэтому цена за квадратный метр начала расти.