Вторичное жилье на окраине Екатеринбурга выросло в цене на 17,4%

Люди стали покупать квартиры вдали от центра города из-за низкой цены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вторичная недвижимость на окраинах Екатеринбурга начала расти в цене. Такую тенденцию замечают в Уральской палате недвижимости. По данным ее аналитического центра, в период с января по август 2022 года квадратный метр в квартирах, расположенных в дали от центра, подскочил в цене на 17,4%.

«ЦЕНЫ ПОДТЯГИВАЮТСЯ К СРЕДНЕРЫНОЧНЫМ»

Как считают специалисты, рост цены в сфере вторичного жилья на границах Екатеринбурга не связан с ее резкой популярностью. Напротив, большинство покупателей интересуются более близкими к центру районами. Однако у жилья в спальном районе есть большой приоритет – доступная цена.

- Сказать, что спрос резко вырос на жилье в отдаленных районах будет не совсем правильно. Как минимум, у нас далеко от центра есть Академический, который развивается давно. Дело в том, что в таких районах как Шарташ, нового жилье не строится. Там цены подтягиваются к среднерыночным, - поделилась с «КП-Екатеринбург» агент по недвижимости в Екатеринбурге Марина Заварницына.

Объясняется это тем, что покупательская способность имеет свои переделы: раз там дешевле, то люди стали покупать квартиры вдали от центра города. Поэтому цена за квадратный метр начала расти.

- Всегда люди сравнивают стоимость одной квартиры с другой, так как для того, чтобы купить что-то, надо продать что-то. Не могу сказать, что у нас сместился интерес подальше от центра: транспортная доступность имела приоритетное значение. Если мы говорим про зеленые районы, то это уже Челябинский тракт, Косулино, где по большей части идет индивидуальное строительство и коттеджные поселки, - считает эксперт.

За квадратный метр в квартире на окраине попросят почти 70 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

РЕАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА ЖИЛОЙ МЕТР

Сейчас средняя цена за один квадратный метр по Екатеринбургу составляет 99 499 рублей, следует из исследования Уральской палаты недвижимости. Но если условно разделить город на четыре пояса, то разница в стоимости будет сильно отличаться.

К примеру, вторичное жилье в центре города будет стоить 134 567 тысяч за метр. Но если говорить, про самые отдаленные районы, такие как Горный щит, Лечебный, Кольцово, Северка, 7 Ключей, Шабровский, Птицефабрика, то там за квадратный метр в квартире попросят почти 70 тысяч рублей.

При этом, рост в цене на окраине Екатеринбурга стал самым заметным и сильным. К примеру, центральные районы для жизни подорожали с января по август лишь на 9,5%. На границе с городом – на 17,4%.

Сейчас средняя цена за один квадратный метр по Екатеринбургу составляет 99 499 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В палате недвижимости отмечают, что цены выросли на все типы квартир.

- «Полнометражки» подорожали всего на 2,8%. Купить квартиру в доме «сталинских» времен можно по средней цене 78 807 рублей за квадратный метр, а 8 месяцев назад «полнометражка» стоила дешевле – 76 646 рублей/квадратный метр. Рост ценовых показателей на «хрущевки» и «брежневки» составил 9,1% и 9,6% соответственно, - отмечают в УПН.

При этом, еще в марте уральцы начали скупать элитную недвижимость. После введения санкций со стороны Запада количество консультаций по таким объектам увеличилось. Горожане хотят сохранить свои сбережения, вложив их в недвижимость. В «Форум-групп» отметили, что число консультаций по премиальному жилью выросло больше чем в четыре раза/

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