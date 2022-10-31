Полеты в Шарм-эль-Шейх начнутся с 31 октября, в Хургаду - с 1 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Россия» запускает рейсы из Екатеринбурга в Шарм-эль Шейх и Хургаду. Они уже появились в расписании Кольцово. Полеты в Шарм-эль-Шейх начнутся с 31 октября, в Хургаду - с 1 ноября.

- В соответствии с растущим спросом пассажиров будут открыты воздушные линии из России за рубеж по популярным туристическим направлениям – на курорты Египта, Турции и ОАЭ. Всего планируется выполнение рейсов в шесть зарубежных стран, - сообщается на сайте авиакомпании.

Также планируются перелеты в Екатеринбург из столичного аэропорта Внуково. Сейчас эти рейсы выполняются из Шереметьево.

Напомним, ранее мы писали, что авиакомпания «Air Arabia» запускает рейсы из Екатеринбурга в Шарджу. Арабский авиаперевозчик начнет полеты со 2 декабря на лайнерах Airbus A320.