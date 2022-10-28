Улететь в Шарджу из Екатеринбурга можно будет со 2 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания «Air Arabia» запускает рейсы из Екатеринбурга в Шарджу. Арабский авиаперевозчик начнет полеты со 2 декабря на лайнерах Airbus A320.

Как рассказали в екатеринбургском аэропорту, рейсы будут осуществляться до четырех раз в неделю - по понедельникам, средам, четвергам и субботам из Екатеринбурга и по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям в столицу Урала.

- Вылет из Шарджы запланирован на 18:55, прибытие в Екатеринбург в 00:50 на следующий день. Отправление из Кольцово в 01:50, прилет в 06:05, - рассказали в пресс-службе Кольцово.

Ранее «Air Arabia» выполняла рейсы из Екатеринбурга до весны 2015 года. На сегодняшний день полеты в Шарджу из Кольцово не осуществляются.

В Кольцово добавили, что билеты в столицу ОАЭ можно приобрести на сайте авиакомпании и у агентов.