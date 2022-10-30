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НовостиПроисшествия30 октября 2022 10:51

Знакомая рассказала о жизни свердловчанки, которую нашли мертвой

В Первоуральске нашли труп 21-летней Анны Поморцевой
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Девушка покончила с собой 20 октября. Фото: соцсети

Девушка покончила с собой 20 октября. Фото: соцсети

У 21-летней Анны Поморцевой, тело которой нашли 24 октября, были проблемы с законом. Об этом на правах анонимности рассказала знакомая девушки. Она также опровергла информацию о суициде девушки на фоне ссоры с парнем.

- Не было у нее никого. Только тяжелая жизнь. Она связалась с плохой компанией, в которой выпивали и употребляли наркотики. Она и в колонии сидела, но там было что-то несерьезное, - пояснила собеседница «КП-Екатеринбург».

Согласно картотеке суда Первоуральска, в 2019 году был вынесен приговор четырем подельникам. Среди них есть и девушка по имени Анна Поморцева.

В решении суда от 3 октября указано, что друзья украли продукты из супермаркета. Анне Поморцевой назначили 1 год 10 месяцев и 5 дней лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от комментариев.