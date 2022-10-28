В Асбесте из-за подозрительного пакета эвакуировали пациентов и сотрудников поликлиники

Фото: группа «ВКонтакте» ГАУЗ СО «ГБ г. Асбест»

В Асбесте накануне 28 октября эвакуировали пациентов и сотрудников поликлиники. Все дело в том, что кто-то из персонала обнаружил в здании пакет с неизвестным содержимым. Сотрудник медучреждения проявил бдительность и сообщил об этом в полицию.

- Понимая возможные риски, действуя в соответствии с алгоритмом инструкции по обнаружению неизвестных предметов, информация оперативно была передана в правоохранительные органы, - рассказали в поликлинике.

Прибывшие на место специалисты проверили содержимое. В пакете оказались личные вещи, оставленные одним из пациентов.

Напомним, в июле в Нижнем Тагиле эвакуировали сотрудников и пациентов больницы из-за сообщения о минировании. По словам очевидцев, людей спускали на улицу даже из реанимации. В пресс-службе Минздрава Свердловской области сообщали, что никто не пострадал, все пациенты были обеспечены необходимой медицинской помощью.