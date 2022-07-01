В Нижнем Тагиле эвакуировали сотрудников и пациентов больницы

На улицу вывели сотрудников и пациентов Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле днем, 30 июня, эвакуировали сотрудников и пациентов больницы. Вывести людей пришлось из-за сообщения о минировании.

- На Тагилстрое, в больничном городке массовая эвакуация персонала и больных! Даже из реанимации людей спустили на улицу! Говорят, был звонок о минировании, - рассказала группе «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил» подписчица.

В МУ МВД России «Нижнетагильское» «КП-Екатеринбург» подтвердили, что в медучреждении проводились проверочные мероприятия. В пресс-службе Минздрава Свердловской области добавили, что больница работает в штатном режиме.

- Эвакуация пациентов длилась 13 минут. Никто не пострадал, все пациенты были обеспечены необходимой медицинской помощью, - рассказал «КП-Екатеринбург» пресс-секретарь ведомства Константин Шестаков.

Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил»

Напомним, в июне «заминировали» здание Арбитражного суда в Екатеринбурге. Сообщение о якобы заложенной бомбе поступило на электронную почту суда.