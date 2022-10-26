Бездомные собаки атакуют жителей Академического Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе жители нового квартала ELEVEN в Академическом районе пожаловались на стаю бездомных собак, которые могут напасть на детей. Собаки атакуют жителей домов по улицам Парина, Рябинина, Ландау и Вильгельма де Геннина.

Одна из жительниц района рассказала «КП-Екатеринбург» о том, что сама видела, как стая злых псов преследовала школьников. Им удалось убежать.

- Они их не догнали. Но собаки были злые, я и сама испугалась, - рассказала Ольга.

После этого обеспокоенные местные жители обратились в администрацию Академического района. Там посоветовали обратиться в ЕМУП «Спецавтобаза», именно это предприятие занимается отловом бездомных собак в Екатеринбурге. Здесь «КП-Екатеринбург» рассказали, что уже ведут борьбу с бездомными псами.

- В октябре 2022 года по адресам ул. Парина 39, 41, 41/2, 43, 43/2, Рябинина 47, 47а, 49а, ул. Парина – Рябинина – Ландау - Вильгельма де Геннина поступило четыре заявки. Бригады отлова выезжали по этим адресам уже 12 раз, но, чувствуя приближение опасности, бездомные животные убегают. Также на этой местности ведётся стройка, где скрываются собаки — это усложняет процесс их отлова, - рассказывают в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза». - Тем не менее, специалисты будут контролировать эти адреса, и выезжать на них до тех пор, пока не удастся отловить безнадзорных животных.

На предприятии добавили, что отловленных собак стерилизуют, вакцинируют и вылечат. В свою очередь, в администрации Екатеринбурга рассказали, куда и как подать заявку на отлов собак в Екатеринбурге.

- Все заявки на отлов бродячих собак в Екатеринбурге принимает администрация города. Сделать это можно по телефону 8(343) 382-45-28, или через электронную приёмную на официальном портале екатеринбург.рф, - рассказали в пресс-службе.

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