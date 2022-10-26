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Происшествия26 октября 2022 5:49

В Кольцово сняли с самолета 67-летнего пьяного дебошира

На него составили протокол об административном правонарушении
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Мужчину сняли с самолета и доставили в дежурную часть

Мужчину сняли с самолета и доставили в дежурную часть

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово вечером, 24 октября, поступило сообщение о том, что к готовящемуся к вылету самолету «Екатеринбург-Москва» требуется наряд полиции из-за нарушающего общественный порядок дебошира.

- Прибывшие на место правоохранители установили жителя Москвы, 1955 года рождения, после посадки в самолет нарушал общественный порядок, - рассказали в УТ МВД России по УрФО. - По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения, громко выражался нецензурной бранью в адрес других пассажиров и на замечания работников воздушного судна не реагировал.

Мужчину сняли с самолета и доставили в дежурную часть Линейного отдела МВД России в аэропорту. Там на него составили протокол об административном правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Напомним, в Кольцово вечером, 21 октября, задержали 43-летнего авиадебошира из Тамбовской области. Пьяный мужчина материл пассажиров и бортпроводников воздушного судна рейса «Москва - Екатеринбург».