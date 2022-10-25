В Кольцово задержали авиадебошира из Тамбовской области

Нарушителя доставили в дежурную часть линейного отдела полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово вечером, 21 октября, задержали 43-летнего авиадебошира из Тамбовской области. Пьяный мужчина материл пассажиров и бортпроводников воздушного судна рейса «Москва - Екатеринбург». На замечания он не реагировал.

- Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили жителя Тамбовской области, который согласно рапорта командира воздушного судна во время полета в самолете находился по внешним признакам в состоянии опьянения, - рассказали в ЛО МВД России в аэропорту «Кольцово».

Нарушителя доставили в дежурную часть линейного отдела полиции, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ.

Напомним, в Кольцово 49-летнего жителя Свердловской области привлекли к ответственности за курение в салоне самолета. Инцидент произошел 6 сентября на борту воздушного судна «Благовещенск - Екатеринбург».