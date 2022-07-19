В уральском аэропорту «Кольцово» оштрафовали двух мужчин, куривших в самолете

Нарушителей привлекли к административной ответственности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском аэропорту «Кольцово» транспортные полицейские привлекли к ответственности двух мужчин, которые курили на борту самолета, им предстоит заплатить штраф. Первого нарушителя задержали 17 июля, 35-летний житель Хабаровска во время полета курил сигареты в санитарном помещении.

- Транспортные полицейские доставили нарушителя в дежурную часть Линейного отдела в аэропорту Кольцово, где на него были составлены два протокола об административных правонарушениях, - рассказали в транспортной полиции по УрФО.

Второй случай зарегистрировали 18 июля, в полицию поступило сообщение о том, что в самолете, который прибыл сообщением «Благовещенск – Екатеринбург» 45-летний нетрезвый мужчина из Амурской области закурил во время полета. На нарушителя составили три протокола.