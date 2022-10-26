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Происшествия26 октября 2022 4:20

Пятеро мобилизованных жителей Свердловской области погибли во время спецоперации

Прощания с погибшими пройдут в ближайшие дни
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Свердловчане погибли во время спецоперации

Свердловчане погибли во время спецоперации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятеро мобилизованных жителей Свердловской области погибли во время спецоперации на Украине. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в военном комиссариате Свердловской области.

По их данным, тела Александра Музипова из поселка Ребристый, Андрея Чекасина из Нейво-Рудянки, Олега Комина из поселка Цементный и Олега Хайдарова и Алексея Горбунова из Невьянска привезли в регион в ночь на 25 октября.

- Прощания с погибшими пройдут в ближайшие дни, - рассказали в военном комиссариате Свердловской области.

Напомним, ранее мы писали о добровольце из Свердловской области, погибшем 29 сентября в бою за Красный Лиман. На спецоперацию он отправился в конце июля. У 47-летнего Сергея Быкова осталось двое детей.