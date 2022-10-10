Доброволец из Свердловской области погиб в бою за Красный Лиман

Похороны пройдут 11 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области простятся с 47-летним добровольцем из села Таушканское Сергеем Быковым. В конце июля он отправился на спецоперацию. Об этом сообщила администрация Сухого Лога. Уралец погиб 29 сентября.

В июле Сергей Быков отправился на СВО. Фото: Администрация городского округа Сухой Лог

- Сергей участник боевых действий в Чечне, поэтому, как говорят родные, он не мог быть оставаться в стороне от военного конфликта на Украине, - говорится в заявлении администрации.

Прощание с героем пройдет 11 октября в его родном селе. У Сергея Быкова осталось двое детей 10 и 15 лет.

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