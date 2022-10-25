Суд оставил без изменений приговор баскетболистке Бриттни Грайнер за контрабанду наркотиков

Причиной задержания стала жижа для вейпа с содержанием гашишного масла. Фото: ФТС России

Московский областной суд отклонил апелляцию Бриттни Грайнер и не стал смягчать приговор экс-баскетболистке екатеринбургского клуба УГМК. Ранее спортсменка получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков.

По данным ТАСС, приговор Химкинского городского суда Москвы в отношении Грайнер изменен в части зачета срока нахождения в СИЗО, в остальной части приговор оставить без изменения.

Напомним, олимпийскую чемпионку в составе сборной США по баскетболу задержали в аэропорту Шереметьево весной этого года, причиной стала жижа для вейпа с содержанием гашишного масла.

Во время следствия у нее истекло соглашение с уральским клубом. При этом в Кремле высказались по вопросу обмена американской баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер. Позицию властей озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

- Вопрос обмена мы не обсуждаем, - подчеркнул он.