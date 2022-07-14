У баскетболистки Бриттни Грайнер, которую судят за контрабанду наркотиков, закончился контракт с УГМК

Спортсменка пробудет в СИЗО до 20 декабря. Фото: ФТС России

У баскетболистки Бриттни Грайнер, которую судят за контрабанду наркотиков, закончился контракт с командой из Екатеринбурга УГМК. Как оказалось, соглашение истекло во время следствия, которое длится с февраля этого года.

- За время, что идет следствие, у Бриттни Грайнер истек контракт. Мы в любом случае понимаем вклад Бриттни в историю и в успехи российского баскетбола. Мы стараемся оказать помощь, которую мы можем оказать ей, как спортивному товарищу, - приводит слова директора клуба Максима Рябкова сайт команды УГМК.

Напомним, ранее в Кремле высказались по вопросу обмена американской баскетболистки УГМК Бриттни Грайнер, которую обвиняют в контрабанде наркотиков. Позицию властей озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

- Вопрос обмена мы не обсуждаем, - подчеркнул он.

Американку задержали в аэропорту Шереметьево из-за жижи для вейпа с маслом гашиша. Спортсменка пробудет в СИЗО до 20 декабря 2022 года.