Фото: ОМВД России по Первоуральску

В Первоуральске задержали мужчину, набросившегося с ножом на прохожего 21 октября. Им оказался местный житель 1981 года рождения, находящийся под административным надзором и неоднократно судимый за тяжкие преступления.

- На розыск злоумышленника были ориентированы все наряды полиции. Участковыми уполномоченными полиции просмотрены видеокамеры и проведен поквартирный обход, опрошены сотрудники скорой помощи, а также очевидцы оказавшие помощь пострадавшему, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ОМВД России по Первоуральску.

Напомним, мужчина набросился с ножом на 35-летнего местного жителя, который ночью вышел на улицу за сигаретами. Нападение произошло на улице Школьной в районе кафе «Клен». Очевидцы вызвали скорую помощь.