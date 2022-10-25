Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 октября 2022 4:06

В Первоуральске задержали мужчину, набросившегося с ножом на прохожего

Ему грозит до 10 лет лишения свободы
Авторы (2):
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: ОМВД России по Первоуральску

Фото: ОМВД России по Первоуральску

В Первоуральске задержали мужчину, набросившегося с ножом на прохожего 21 октября. Им оказался местный житель 1981 года рождения, находящийся под административным надзором и неоднократно судимый за тяжкие преступления.

- На розыск злоумышленника были ориентированы все наряды полиции. Участковыми уполномоченными полиции просмотрены видеокамеры и проведен поквартирный обход, опрошены сотрудники скорой помощи, а также очевидцы оказавшие помощь пострадавшему, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ОМВД России по Первоуральску.

Напомним, мужчина набросился с ножом на 35-летнего местного жителя, который ночью вышел на улицу за сигаретами. Нападение произошло на улице Школьной в районе кафе «Клен». Очевидцы вызвали скорую помощь.