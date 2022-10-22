В Первоуральске неизвестный мужчина с ножом набросился на местного жителя

Уральца увезли в больницу, незнакомец попал ножом в бедренную артерию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Первоуральске неизвестный мужчина с ножом набросился на 35-летнего местного жителя, который ночью вышел на улицу за сигаретами. Нападение произошло в ночь на 21 октября на улице Школьной в районе кафе «Клен».

По данным паблика «Инцидент. Первоуральск», пострадавшему помогли случайные очевидцы, они заметили, как мужчина выбегает из двора, а за ним на асфальте остаются следы крови, свидетели и вызвали скорую помощь.

Уральца увезли в больницу, незнакомец попал ножом в бедренную артерию. В СУ СКР уточняют информацию о случившемся.

- Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть от сотрудников «скорой». На место выехала следственно-оперативная группа, был проведен поквартирный обход, опрошены очевидцы происшествия. По предварительной версии, злоумышленник напал на мужчину из-за того, что ему не понравился грубый ответ на заданный вопрос, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе полиции Первоуральска.

Напомним, В Нижнем Тагиле осудили 60-летнего мужчину, который застрелил сестру во время бытовой ссоры. Трагедия произошла в апреле прошлого года в жилом доме на улице Коминтерна. Между местным жителей и его 53-летней сестрой вспыхнул конфликт.