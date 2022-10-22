В Нижнем Тагиле осудили 60-летнего мужчину, который застрелил сестру во время ссоры

По решению суда уралец признан виновным по статьям «Убийство» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Тагиле осудили 60-летнего мужчину, который застрелил сестру во время бытовой ссоры. Трагедия произошла в апреле прошлого года в жилом доме на улице Коминтерна. Между местным жителей и его 53-летней сестрой вспыхнул конфликт.

- Обвиняемый произвел в женщину два выстрела из имевшегося у него револьвера системы «Наган». От полученных огнестрельных ранений смерть потерпевшей наступила на месте происшествия, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Во время расследования выяснилось, что уралец хранил оружие незаконно, у него не было специальных документов.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, гражданин ранее судим не был. Его жертва также не имела проблем с законом.

По решению суда уралец признан виновным по статьям «Убийство» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ», он проведет в колонии строгого режима 11 лет.