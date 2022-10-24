В начале 2023 года из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Малайзию

У страны уже есть договоренности о сотрудничестве с одним из российских туроператоров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале 2023 года Екатеринбург планирует открыть прямые рейсы с Малайзией. По словам атташе по вопросам туризма при посольстве Малайзии в России Джеффри Бин Мунира, через 2.5 месяца будет подписан договор на восстановление авиасообщения.

- У нас есть договоренности с Уралом, через два с половиной месяца мы будем подписывать договор, согласно которому уже этой зимой около 500 человек отсюда поедут в Малайзию, - отметил Джеффри Бин Мунир на пресс-конференции.

Какая именно авиакомпания свяжет уральскую столицу и страну в Азии, пока неизвестно, при этом у страны уже есть договоренности о сотрудничестве с одним из российских туроператоров.

Напомним, в сентябре Авиакомпания Red Wings получила разрешение на осуществление полетов из Екатеринбурга в Иран. Лайнеры будут перевозить пассажиров Тегеран и Исфахан.