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Происшествия23 октября 2022 9:45

В Екатеринбурге пассажир пострадал из-за водителя автобуса

Местный житель получил ушиб
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Водитель резко затормозил. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Водитель резко затормозил. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге местный житель пострадал в ДТП из-за водителя автобуса.

- За прошедшие сутки в Екатеринбурге произошло одно ДТП с пострадавшим. Водитель автобуса, при торможении допустил падение пассажира, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«КП-Екатеринбург» в ведомстве пояснили, что пассажир получил ушиб.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть особо внимательными при управлении транспортным средством и строго соблюдать ПДД.

- Пассажирам общественного транспорта необходимо держаться за поручни, при наличии свободных мест занять их, - добавили в ведомстве.

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