Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В Екатеринбурге на площади 1905 года на оживленном проспекте столкнулись две легковушки: «девятка» и иномарка Subaru. ДТП произошло возле храма «Большой златоуст».

На место аварии прибыли пожарные и машина скорой помощи.

- В результате ДТП пострадавших нет, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В ведомстве также добавили, что авария произошла из-за того, что один из водителей не пропустил другого на повороте. Кто это был, не уточняется.

Напомним, 22 октября под Сысертью 39-летний пьяный мужчина погиб под колесами грузовой «ГАЗели». Мужчина гулял по трассе с двумя друзьями. Смертельное ДТП произошло ранним утром на 21 километре дороги «Арамиль-Андреевка».

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