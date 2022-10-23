Фото: читатель «КП-Екатеринбург»
В Екатеринбурге на площади 1905 года на оживленном проспекте столкнулись две легковушки: «девятка» и иномарка Subaru. ДТП произошло возле храма «Большой златоуст».
На место аварии прибыли пожарные и машина скорой помощи.
- В результате ДТП пострадавших нет, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
В ведомстве также добавили, что авария произошла из-за того, что один из водителей не пропустил другого на повороте. Кто это был, не уточняется.
Напомним, 22 октября под Сысертью 39-летний пьяный мужчина погиб под колесами грузовой «ГАЗели». Мужчина гулял по трассе с двумя друзьями. Смертельное ДТП произошло ранним утром на 21 километре дороги «Арамиль-Андреевка».
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