На Екатеринбург надвигается холодная погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ожидается резкое похолодание до нуля градусов. Вместе со снижением температуры прогнозируется и снег. Все дело в том, по словам синоптиков, что арктическая воздушная масса, распространяющаяся в тылу циклона «Elke», достигнет территории Свердловской области.

- Холодный фронт пройдет через северные и западные районы ночью и утром, через центральные и южные - днем и вечером, а юго-востока региона достигнет только в ночь на субботу, - рассказал метеоролог Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». - Осадки на фронте - в виде снега, в основном небольшие (до 2 мм). В западной части области вероятно установление снежного покрова.

Напомним, ранее мы писали, что по данным синоптиков Уральского гидрометцетра, прошедший период октября оказался аномально теплым - теплее обычного на 3-5 градусов.

Согласно прогнозам, ночью в ближайшие дни и на следующей неделе температура воздуха ожидается преимущественно 0,-5 градусов, днем +1,+6 градусов.