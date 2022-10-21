Октябрь в Свердловской области оказался аномально теплым

Конец октября в Свердловской области будет холодным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первая половина второго месяца осени в этом году в Свердловской области выдалась теплой. По данным синоптиков Уральского гидрометцетра, прошедший период октября оказался теплее обычного на 3-5 градусов. Но тепло постепенно сходит на нет и вскоре в регионе заметно похолодает.

- Третья десятидневка месяца принесет более холодную погоду, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцента Галина Шепоренко. - Отрицательных температур станет больше, и осадки будут выпадать все больше в виде снега и мокрого снега. Впрочем, их будет немного, 2-3 дня с небольшими осадками.

Также она отметила, что циклоны, идущие с севера Скандинавии на Новую Землю и Таймыр, далеко на юг распространяться не будут, а значит и больших порций арктического воздуха вглубь материка не принесут. Поэтому, по словам синоптика, можно надеяться, что до конца октября зима на Среднем и Южном Урале еще не установится.

Согласно прогнозам, ночью в ближайшие дни и на следующей неделе температура воздуха ожидается преимущественно 0,-5 градусов, днем +1,+6 градусов.