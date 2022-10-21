В Екатеринбурге водитель каршерингового автомобиля влетел в забор

В ДТП никто не пострадал Фото: читатель КП

В Екатеринбурге утром, 21 октября, на перекрестке Куйбышева- Луначарского водитель каршерингового автомобиля влетел в забор. Фото с места аварии поделились очевидцы. Судя по нему, у машины серьезно разбита передняя часть. В ГИБДД «КП-Екатеринбург» сообщили, что в аварии никто не пострадал.

При каких обстоятельствах произошло ДТП неизвестно.

Напомним, накануне, 20 октября, в ДТП с участием Lada XRAY и Mercedes Gelаndewagen пострадали два человека - водитель отечественной легковушки и пешеход, на которого от удара отбросило машину. С различными травмами их увезли в больницу № 23.