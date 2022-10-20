В Первоуральске на продажу выставили местный хлебокомбинат

Объем выпуска хлебобулочных изделий доходит до 50 тонн в сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске на популярный сайт объявлений Avito выставили местный хлебокомбинат. Предприятие общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров оценили в 99 миллионов рублей.

- Завод основан в 1961 году, объем выпуска хлебобулочных изделий доходит до 50 тонн в сутки, количество работников составляет 250 человек, - говорится в объявлении.

Ранее в Нижнем Тагиле на продажу выставили недостроенный торгово-развлекательный центр «Континент», который расположен на пересечении двух проспектов: Октябрьского и Уральского. Владелец оценил его стоимость в 135 миллионов рублей. По проекту здание состоит из трех этажей.