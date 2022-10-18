В Нижнем Тагиле на продажу выставили недостроенный ТРЦ «Континет»

Фото: сайт объявлений Avito

В Нижнем Тагиле на продажу выставили недостроенный торгово-развлекательный центр «Континет», который расположен на пересечении двух проспектов: Октябрьского и Уральского. Владелец оценил его стоимость в 135 миллионов рублей. По проекту здание состоит из трех этажей.

- Общая площадь помещения составляет 51,8 тысяч квадратных метров. Площадь первого этажа 17 тысяч «квадратов» с тремя этапами застройки, проект согласован, выдано разрешение на строительство. Он зарегистрирован как объект незавершенного строительства, - говорится в объявлении.

Степень готовности торгового центра составляет 15%, его строительство началось в 2014 году. Рядом находится земельный участок на 4,5 гектара, арендованный до 2027 года. В объявлении уточняется, что возможно изменение проекта, продавец готов рассмотреть любые предложения.