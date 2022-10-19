Бывший мэр предложил объединить Екатеринбург с городами-спутниками

Чернецкий отметил, что сейчас жителям Эльмаша проще доехать до Верхней Пышмы, чем до Химмаша Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий предложил объединить столицу Урала с городами-спутниками: Сысертью, Березовским, Верхней Пышмой, Среднеуральском и Арамилью. Эти города могли бы войти в состав единого муниципального образования «Большой Екатеринбург». Об этом Чернецкий заявил на форуме 100+ TechnoBuild.

- Это те территории, которые сегодня практически срослись и имеют единые рынки жилья, услуг и предоставления возможности для работы, - объяснил экс-мэр.

Чернецкий отметил, что сейчас жителям Эльмаша проще доехать до Верхней Пышмы, чем до Химмаша. Он подчеркнул, что между городами недавно запустили трамвай, который является внутригородским транспортом. Бывший градоначальник заявил, что при создании единого большого муниципалитета многие вопросы было бы проще решать с экономической точки зрения.

Ранее, в 2020 году, четырнадцать глав муниципалитетов подписали соглашение о взаимодействии в рамках развития агломерации Екатеринбурга. На это пошли мэры Арамили, Березовского, Верхнего Дуброво, Белоярского городского округа, Верхней Пышмы, Дегтярска, Заречного, Полевского, поселка Уральский, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска и Сысерти.