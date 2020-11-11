Власти решили, как развивать Большой Екатеринбург

Агломерация будет состоять из 14 городов региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четырнадцать глав муниципалитетов подписали соглашение о взаимодействии в рамках развития агломерации Екатеринбурга. Сотрудничать будут мэры Арамиля, Белоярского городского округа, Березовского, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Дегтярска, Екатеринбурга, Заречного, Первоуральска, Полевского, поселка Уральский, Ревды, Среднеуральска, Сысерти.

- Города и районы будут объединяться, чтобы сообща решать вопросы агломерационного характера. Сейчас остро стоит вопрос о развитии транспортной инфраструктуры, модернизация промышленности и коммунальных объектов, - сообщили в областном департаменте информационной политики.

Также главы Екатеринбурга, Сысерти, Арамиля и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников подписали соглашение о создании логистического центра, который поможет оптимизировать перевозки грузов между городами.