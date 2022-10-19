В Нижнем Тагиле собаки напали на лису

Бездомные псы напали на дикую лису Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в районе гаражно-строительного кооператива на Тагилстрое стая собак атаковала дикую лису. Животное после нападения погибло. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru.

Тушку лисы обнаружил у гаражей по улице Пожарной местный житель. Отметим, что с начала 2022 года в Свердловской области зафиксировано 16 случаев бешенства среди животных, в 14 случаях речь идет о диких животных, в числе которых барсук, лиса и енот.

Напомним, что регулярно жертвами бездомных собак в населенных пунктах Свердловской области становятся не дикие животные, а люди.