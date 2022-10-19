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Общество19 октября 2022 6:47

Еще 28 «безымянных» остановочных пунктов Свердловской магистрали получили новые названия

Свердловская железная дорога завершила процедуру переименования еще 28 остановочных пунктов (о.п.), ранее обозначавшихся порядковым номером километра, на котором они расположены.
Фото из архива РЖД

Фото из архива РЖД

Эти железнодорожные объекты находятся на территории Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Пермского края.

В основном, новые названия остановочных пунктов совпадают с расположенными поблизости административными или географическими объектами (населенными пунктами, дачными поселками, водоемами и т.п.).

Например, о.п. 203 км в Ирбитском районе Свердловской области получил название о.п. Ница в честь протекающей неподалеку реки. О.п. 184 км, который находится в черте города Артемовский, был переименован в о.п. Артемовский. О.п. 1850 км в поселке Верхнее Дуброво получил название о.п. Верхнее Дуброво.

Разъезд 234 км недалеко от Тобольска теперь называется Разъезд Озеро Абрамовское. О.п. 666 км в ХМАО-Югре переименован в о.п. Юганская Обь, как одноименный поселок.

О.п. Этнопарк в городе Чусовой Пермского края получил название о.п. Земля Постникова. Леонард Дмитриевич Постников был основателем и идейным вдохновителем этнографического музея под открытым небом «Парк истории реки Чусовой». Изначально расположенный рядом с музеем о.п. 136 км был переименован в Этнопарк, однако инициативные жители Прикамья решили увековечить имя своего выдающегося земляка, и предложили другой вариант названия.

Напомним, Свердловская магистраль реализует проект по переименованию «безымянных» железнодорожных объектов с 2020 года. Новые названия СвЖД отправляет на согласование в администрации муниципальных образований, на территории которых эти остановочные пункты расположены. А после прохождения всех юридических процедур их официально присваивают соответствующим объектам. С новыми именами эти полустанки станут хорошими ориентирами для пассажиров и туристов, сделают карту магистрали более интересной и познавательной.