В Академическом строители измазали дорогие иномарки монтажной пеной

Герметик летит на парковку со стройки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Академическом районе строители измазали иномарки монтажной пеной. По словам владельцев авто, это уже не первый раз.

- За мойку я заплатил почти 15 тысяч рублей. Причем они сами отправили меня на конкретную мойку. Там мне сказали, что постоянно приезжают машины оттуда, - рассказал порталу E1.RU хозяин двух пострадавших автомобилей.

При этом герметик летит на парковку со стройки. Среди испачканных машин оказались Lexus, Toyota и Opel Astra. Владельцы пробовали договориться с застройщиком. Однако он отказался выплачивать им компенсацию. Теперь автомобилисты хотят обратиться в суд.

Ранее, в начале октября, в Екатеринбурге вандалы облили краской патриотический микроавтобус Toyota. Машину заметили на Уралмаше. Примечательно, что на заднем стекле микроавтобуса есть буква Z.