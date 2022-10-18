В Екатеринбурге неизвестный счастливчик выиграл в лотерею пять миллионов и не пришел за деньгами

Герой розыгрыша купил билет в мобильном приложении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге организаторы лотереи «Спортлото 5 из 36» разыскивают неизвестного счастливчика, который выиграл чуть больше пяти миллионов рублей. Пока что никто не обратился за призом. Известно лишь, что герой розыгрыша купил билет в мобильном приложении.

- По правилам приз выигрывает тот, кто угадает все числа в первом поле билета и не угадает число во втором поле. Удачными для участника оказались числа 18, 17, 2, 28, 4, - отметили в пресс-службе «Столото».

Ранее стало известно, что жительница Нижнего Тагила смогла выиграть в лотерею один миллион рублей. Уралочка купила счастливый билет в 1458-м тираже после того, как увидела вещий сон.