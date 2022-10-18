Тагильчанка выиграла миллион рублей в лотерею, увидев вещий сон

У счастливицы много планов на выигранные средства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Нижнего Тагила смогла выиграть в лотерею один миллион рублей. Уралочка купила счастливый билет в 1458-м тираже после того, как увидела вещий сон.

- В ночь на 14 сентября мне приснился сон, где деньги падали на меня с неба, я подкидывала купюры и купалась в них. В соннике прочитала, что это к хорошим новостям, - приводит слова Маргариты пресс-служба «Столото».

Женщина рассказала, что до этого случая безуспешно покупала лотерейные билеты в течение двух последних лет.

По данным пресс-службы «Столото», победительница работает бухгалтером. У нее много планов на выигранные средства, поэтому она еще не решила, на что их потратит.