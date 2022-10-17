Стали известны подробности исчезновения водителя Infiniti из Первоуральска

Мужчина пропал после аварии. Фото: ДПСО «Прорыв»/группа «ВКонтакте» «Инцидент Первоуральск»

Стали известны подробности исчезновения 47-летнего водителя Infiniti из Первоуральска Вячеслава Семенова. Накануне его автомобиль был найден разбитым в окрестностях горы Теплой. Самого водителя так и не нашли. Сейчас волонтеры прочесывают лес.

Родственники мужчины заявляют, что он не употреблял алкоголь. С заявлением об исчезновении в МВД обратился брат Вячеслава.

- Как сообщил брат Семёновна, его брат не злоупотреблял алкоголем, уходы из дома ранее не допускал. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и его возможное местонахождение. Сотрудники участковых уполномоченных полиции, уголовного розыска, ГИБДД, ППСП совместно с кинологами обследуют лесополосу, в районе места ДТП. Всех кто владеет какой либо информацией просим сообщить в дежурную часть ОМВД России по городу Первоуральску, - рассказали в полиции.