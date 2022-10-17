Под Первоуральском после ДТП бесследно пропал водитель Infiniti

47-летнего мужчину ищут полиция и волонтеры. Фото: поисковый отряд «Прорыв»/паблик «Инцидент | Первоуральск» во «ВКонтакте»

Под Первоуральском 16 октября пропал 47-летний Вячеслав Семенов. Он был за рулем Infiniti и попал в ДТП. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали местные жители.

- Не вписался в поворот, произошло столкновение, машина перевернулась, - сообщил один из горожан.

Однако ни в машине, ни рядом с ней Семенова не обнаружили. По данным паблика «Инцидент | Первоуральск» во «ВКонтакте», авария произошла на горе Теплая.

В УГИБДД по Свердловской области «КП-Екатеринбург» по поводу ДТП сообщили, что проводят проверку. Информация о перевернутом авто поступила инспекторам 16 октября.

- Обнаружили лежащую машину в кювете. Водителя не было, никого не было. В лес пошли, посмотрели никого не было. Сотрудники полиции составили материал, по госномеру пробили машину. Она принадлежит тому, кого сейчас ищут, - рассказали в Госавтоинспекции.

Там отметили, что номер телефона мужчины, который есть в базе, недоступен. В ОМВД по Первоуральску «КП-Екатеринбург» сообщили, что в полицию обратился брат пропавшего.

- Он в ходе беседы сообщил сотрудникам полиции, что в утреннее время его родственник на своем автомобиле уехал из города Екатеринбурга, - отметили там.

Чуть позже мужчине поступила информация, что Вячеслав попал в ДТП. Брат пропавшего заявил, что его родственник не злоупотреблял алкоголем и никогда не уходил из дома.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и его возможное местонахождение. Сотрудники участковых уполномоченных полиции, уголовного розыска, ГИБДД, ППСП совместно с кинологами обследуют лесополосу, в районе места ДТП, - подчеркнули в городском ОМВД.

Поисками Семенова занимаются волонтеры из поискового отряда «Прорыв» и полиция. В ориентировки указано, что водитель был одет в голубые джинсы, темные кроссовки и серо-голубую куртку. Также у него при себе была черная сумка.

Приметы:

Рост: 182 сантиметра

Телосложение: среднее

Глаза: серые

Волосы: русые с сединой

Волонтеры просят всех, кто располагает какой-то информацией о местонахождении Вячеслава Семенова, сообщить по номеру 8 962 316 55 42 или 8 900 044 02 20. Также можно обратиться в ОМВД по Первоуральску по телефону 8 (343) 927-04-03.