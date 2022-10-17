В Нижнем Тагиле ночью сгорел Lexus

Машина была припаркована на улице Вагоностроителей. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Нижнем Тагиле в ночь на 16 октября сгорела машина Lexus ES 250. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- В тушении пожара была задействована две единицы техники, восемь человек личного состава, - говорится в сообщении.

Огонь охватил шесть квадратных метров. Машина была припаркована на улице Вагоностроителей. Спасатели смогли потушить пожар в течение двух минут.

Ранее, 26 августа, На перекрестке улиц 8 Марта и Большакова 26 августа вспыхнул автомобиль. Возгорание было потушено в течение пяти минут. Горящий автомобиль пересек проезжую часть и улицу, после чего выехал на тротуар. По данным очевидцев, на момент возгорания водителя в салоне не было.