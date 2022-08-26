В центре Екатеринбурга загорелся движущийся автомобиль

Автомобиль продолжил движение после возгорания. Фото: предоставлено сайтом It's My City

На перекрестке улиц 8 Марта и Большакова 26 августа вспыхнул автомобиль. На данный момент причина возгорания неизвестна.

- В 17:21 поступило сообщение о возгорании транспортного средства на ул. 8 Марта. Прибывшие на место огнеборцы установили, что горит легковой автомобиль. Возгорание было потушено в течение 5 минут. К тушению привлекались 2 единицы пожарной техники и 6 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало, - сообщили «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС по Свердловской области.

Горящий автомобиль пересек проезжую часть и улицу, после чего выехал на тротуар. По данным очевидцев, на момент возгорания водителя в салоне не было.

До этого, утром 26 августа, в центре Екатеринбурга также загорелся мотоцикл. Транспортное средство вспыхнуло после столкновения с легковушкой. ДТП произошло на улице Челюскинцев. В ГИБДД подтвердили информацию об аварии и добавили, что ДТП произошло, когда мотоцикл ехал по Челюскинцев от Жукова в сторону вокзала, а Chery собирался повернуть. Пострадал 40-летний водитель мотоцикла.